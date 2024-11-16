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Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт

Зеленский заявил, что Трамп может быстро завершить конфликт на Украине

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Hannah McKay/Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп способен быстро завершить конфликт на Украине, считает ее президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание «Общественное».

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время никто не может назвать точную дату окончания боевых действий. Но, по его мнению, при следующей администрации США прекращение огня может произойти быстрее.

Как сказал Зеленский, Трамп знает о позиции украинских властей, что страна не нуждается в «навязанной» кем-то несправедливости. По этой причине Киев не собирается следовать правилу «садись и слушай», пояснил он.

15 ноября избранный американский лидер заявил, что планирует начать «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине. При этом политик не стал раскрывать, как именно он намерен добиться прекращения огня.

13 ноября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер обратился к команде Дональда Трампа, дав ей важный совет по урегулированию украинского кризиса. Он предостерег будущую американскую администрацию от попыток диктовать Москве какие-либо условия, так как сама идея об этом «абсурдна и обречена на провал».

Ранее в Государственной думе РФ оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине до инаугурации.

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