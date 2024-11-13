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Трампу дали важный совет для урегулирования конфликта на Украине

Риттер предостерег Трампа от попыток диктовать России условия по Украине

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Jonathan Drake/Reuters

Мнение о том, что кто-либо имеет право диктовать России условия по Украине, заведомо обречено на провал, избранный президент США должен это понимать. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-разведчик США, морпех Скотт Риттер.

«Если кто-то из команды Трампа меня слышит — я скажу прямо: сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине, абсурдна и обречена на провал», — подчеркнул бывший американский морпех.

Такая стратегия в отношении России эквивалентна дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, добавил Риттер.

До этого американская газета Hill писала, что Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее сын Трампа посмеялся над Зеленским.

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