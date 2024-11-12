В Госдуме оценили шансы Трампа установить мир на Украине до инаугурации

У победившего на выборах в США Дональда Трампа есть возможность способствовать установлению мира на Украине еще до инаугурации в январе 2025 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Сейчас команда Трампа вырабатывает план урегулирования. И, если он будет увязан с нашим планом, то Трампу, действительно, удастся способствовать установлению мира еще до своей инаугурации», — отметил депутат.

По мнению Чепы, сейчас у Трампа достаточно возможностей надавить на своего предшественника, Джо Байдена, несмотря на отсутствие юридических полномочий решать внешнеполитические вопросы до инаугурации в январе 2025 года.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США вступает в самый опасный период в своей политической карьере.

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