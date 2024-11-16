Шольц заявил о нюансах в позиции Трампа по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал об «очень добром и подробном» разговоре, который провел 10 ноября с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Канцлер Германии сообщил, что у него сложилось впечатление о том, что позиция американского политика по поводу конфликта на Украине имеет «больше нюансов, чем чаще всего предполагается». Шольц также не увидел признаков того, что Трамп заключит соглашение с Москвой в обход Киева. По словам канцлера, Берлин тоже не пойдет на «мир путем неравноправного договора».

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров.