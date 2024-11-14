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Стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров

Bloomberg рассказал о любимчиках Трампа среди мировых лидеров

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Brian Snyder/Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп уже формирует внешнеполитическую повестку дня и занимается вопросом торговли, а также «играет в фавориты», созваниваясь и договариваясь о встречах с мировыми лидерами, которых считает близкими по взглядам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, после победы республиканца у многих мировых лидеров отпало желание встречаться с президентом Джо Байденом на международных мероприятиях, в то время как «Трамп будет доминировать в разговорах в частных беседах и косвенно определять повестку дня».

В материале отмечается, что одним из первых, кто поприветствовал возвращение Трампа в Белый дом, стал лидер Аргентины Хавьер Милей. Он также может стать первым лидером G20, который лично пообщается с избранным президентом США. Кроме того, «на быстром наборе» у республиканца стоит экс-премьер Британии Борис Джонсон, а действующий премьер Кир Стармер «проходит ускоренный курс по общению с Трампом», пишет агентство.

Эммануэль Макрон также заслужил признание Трампа, в то время как Олаф Шольц неоднократно давал понять, что поддерживает Камалу Харрис, указывает Bloomberg.

Агентство пишет, что премьер Италии Джорджа Мелони пытается наладить связи с администрацией Трампа, лидеры Индонезии и Японии изучают возможность личной встречи с президентом США, а глава Южной Кореи Юн Сок Ёль учится играть в гольф.

Также многие лидеры Ближнего Востока разделяют склонность Трампа к личному и прямому общению, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, говорится в тексте.

Ранее в США назвали победителей и проигравших от возвращения Трампа.

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