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Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт

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Ron Sachs/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп назначил будущим пресс-секретарем Белого Дома Каролин Левитт, которая отвечала за коммуникации с прессой в предвыборной кампании политика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление переходной команды республиканца.

«Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Каролин Левитт», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Левитт была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и работала помощником пресс-секретаря в Белом доме.

15 ноября политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что команда, которую формирует избранный президент США, вызывает в Киеве панику. Эксперт обратил внимание на то, что сейчас в окружении республиканца нет ни одного активного украинского лоббиста.

В команде Трампа советником по национальной безопасности может стать конгрессмен Майк Уолтц, критикующий НАТО и скептически относящийся к военной поддержке Украины. Министерство обороны , как ожидается, возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Кроме того, при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления, соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в штабе Трампа прокомментировали выбор республиканца на ключевые должности США.

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