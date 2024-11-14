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В штабе Трампа прокомментировали выбор республиканца на ключевые должности США

Штаб Трампа: президент исходит из принципа Америка прежде всего, выдавая посты

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, выдвигая кандидатов на ключевые должности в кабинете министров, руководствуется принципом «Америка прежде всего», поскольку граждане страны предоставили ему соответствующий мандат. Об этом Fox News заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.

«Американский народ переизбрал президента Трампа с большим перевесом голосов, предоставив ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал в ходе предвыборной кампании, — и его выбор членов кабинета министров отражает его приоритет — поставить Америку на первое место», — сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что Трамп продолжит назначать «высококвалифицированных мужчин и женщин» с необходимым опытом и навыками на ключевые посты, чтобы сделать Америку снова великой.

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. Уже известно, кто может занять в его администрации ключевые посты. Какие реформы готовит «команда Трампа» и что о назначениях думают в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Зеленский хочет склонить Трампа на свою сторону.

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