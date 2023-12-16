«Мой номер не изменился»: Макрон готов возобновить диалог с Путиным Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Эммануэль Макрон сообщил, что готов возобновить общение с Владимиром Путиным, если у того есть «серьезные предложения» насчет мира на Украине. Накануне президент России заявил, что французский коллега в одностороннем порядке прекратил общение, хотя раньше у них были «добрые отношения». В начале СВО Макрон общался с Путиным чаще остальных заграничных политиков, за что его неоднократно критиковали в Европе, однако со временем прекратил инициировать звонки.

«Если интереса нет, мы обойдемся»»

Если президент России хочет поговорить о мирном урегулировании конфликта на Украине, Париж всегда готов его выслушать и посодействовать, заявил Макрон на пресс-конференции.

«Если у президента Путина есть серьезные предложения, и он готов возобновить диалог <...>, мой телефонный номер не изменился», — отметил французский лидер.

Он уточнил, что речь идет о диалоге, который позволит добиться мирного окончания конфликта на Украине при соблюдении норм международного права. В этом случае Франция, по словам Макрона, всегда «будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет усилий для достижения результата».

Таким образом президент Франции отреагировал на слова Путина во время прямой линии. Тот 14 декабря заявил, что Москва всегда готова возобновить контакты с Парижем, а Макрон сам разорвал общение:

«С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы [возобновить отношения]. Если интереса нет, мы обойдемся».

Российский лидер отметил, что раньше у него с Макроном были «достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения»: им всегда было, что обсудить, «всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов».

Сто часов на телефоне

После начала военной операции России на Украине Макрон неоднократно звонил Путину. К маю 2022 года он стал самым частым телефонным собеседником российского президента . Сам лидер Франции в начале июня 2022 года заявил, что за полгода проговорил с Путиным по телефону «не менее сотни часов».

Французский МИД позднее пояснил, что Макрон звонит в основном по просьбам Владимира Зеленского .

«Зачем он [Макрон] это делает? <...> Наступит момент, когда <...> украинцы решат, что наступил момент для переговоров <...>. Вот почему мы считаем полезным поддерживать этот канал для диалога. <...> Мы прекрасно знаем, что эти звонки не позволили получить ответы, которые мы бы хотели получить, совсем нет. Но тем не менее, важен сам факт того, что мы сохраняем открытым этот канал коммуникации», — указывала в феврале 2023-го пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.

В последний раз лидеры общались 11 сентября 2022 года.

«Всему свое время»

За частые разговоры с Путиным Макрона критиковали другие европейские политики. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий весной 2022 года говорил о том, что, несмотря на частые звонки российскому коллеге, французский лидер ничего не добился.

Созванивающихся с Путиным той же весной осудила эстонский премьер-министр Кая Каллас. Она отметила, что из-за этого российский президент не чувствует себя в изоляции и думает, что находится в центре внимания.

Макрон отвечал, что Россия остается сильной державой и частью Европы.

«Вы не можете изменить людей, и вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, планами. <...> Но потом, в долгосрочной перспективе, живя бок о бок с людьми, вашими соседями, нужно найти пути и средства для построения мира. Но всему свое время», — подчеркивал он.

В июне этого года французский политик заявил, что возьмет трубку, если позвонит Путин, но сам ему набирать больше не будет. Макрон пояснил, что у него «нет причин звонить сегодня Путину», а Россия «не играет никакой полезной роли для международного сообщества».