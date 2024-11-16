Кавказовед предрек Абхазии экономическое забвение

В Абхазии наступит экономическое забвение в том случае, если инвестиции из России прекратятся. Об этом РИА Новости заявил аналитик, кавказовед Артур Атаев.

«В конце концов договор заключат. Россия — единственная страна, способная инвестировать в Абхазию. Без нее республика вымрет», — заявил Атаев.

Кавказовел напомнил, что четыре года назад сам Аслан Бжания активно критиковал Россию — но после вступления в должность президента он изменил свою точку зрения, потому что понял, что без России Абхазии не выжить.

До этого президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с абхазскими силовиками насчет безопасности страны.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

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Ранее оппозиция Абхазии дала президенту час на сложение полномочий.