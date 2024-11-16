Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с абхазскими силовиками насчет безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Рауля Лолуа.

«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — заявил Лолуа.

До этого пресс-служба президента Абхазии сообщила, что распространяемая оппозицией информация о том, что глава Абхазии Аслан Бжания находится на территории российской военной базы, не соответствует действительности.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее оппозиция Абхазии дала президенту час на сложение полномочий.