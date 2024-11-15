Оппозиция Абхазии дала президенту час на сложение полномочий

Участники акции протеста в Абхазии установили президенту Аслану Бжании часовой ультиматум с требованием сложить полномочия. В случае невыполнения требований, протестующие намерены направиться к зданию Министерства внутренних дел, где в настоящее время находится президент, сообщает Sputnik Абхазия.

При этом президент Абхазии заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

«Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше», — сказал глава государства.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционных соглашений с Россией. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию Бжании и потребовали отставки президента.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии планирует рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с РФ 15 ноября.