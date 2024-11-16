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Зеленский отреагировал на слова Трампа о переговорах с Россией

Зеленский заявил о желании России уничтожить Украину

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Johanna Geron/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о переговорах с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По мнению украинского лидера, переговоры с участием президента России Владимира Путина не будут эффективными и не приведут к урегулированию конфликта. По словам Зеленского, российский глава государства не стремится к прекращению боевых действий, поскольку «хочет уничтожить Украину».

Зеленский считает, что вместо переговоров нужно «объединить мир вокруг Украины», чтобы она находилась в «сильной позиции». Кроме того, политик призвал разработать план, предполагающий «дипломатические дискуссии» с Россией.

15 ноября Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее Лавров заявил о готовности России ждать от Трампа предложений по Украине.

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