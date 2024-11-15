Лавров заявил о готовности России ждать от Трампа предложений по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может разрешить украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем министр сказал, что Москва будет ждать от Трампа предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, российская сторона не знает, что конкретно ей будет предложено.

«Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», — сказал дипломат.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, выступая в МИД РФ 14 июня текущего года, четко сформулировал позицию РФ по урегулированию украинского конфликта.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он также отметил, что Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. Кроме того, российский лидер отметил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.