В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС

Вступление Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в БРИКС должно способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети X.

«Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию экономическому процветанию и построению стратегических и экономических партнерств», — сказано в сообщении.

В МИД ОАЭ отметили, что страна стремится продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

15 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС.

Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо в интервью газете «Известия» заявлял о заинтересованности его страны в присоединении к БРИКС.

Ранее Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС.