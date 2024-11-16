Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС

МИД ОАЭ: страна присоединилась к БРИКС ради экономического процветания

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Вступление Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в БРИКС должно способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети X.

«Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию экономическому процветанию и построению стратегических и экономических партнерств», — сказано в сообщении.

В МИД ОАЭ отметили, что страна стремится продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

15 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС.

Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо в интервью газете «Известия» заявлял о заинтересованности его страны в присоединении к БРИКС.

Ранее Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами