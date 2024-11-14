Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС

Боливия обозначила согласие стать страной-партнером БРИКС. С таким заявлением выступила для ТАСС глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства — партнера БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — заявила Соса.

По словам дипломата, БРИКС представляет собой подходящую для страны альтернативу для укрепления механизмов многостороннего сотрудничества, в том числе со странами глобального Юга.

«Многие государства в прошлом были подвержены зависимости от финансирования, которое предоставлялось на жестких условиях. Это привело к бедности, а не к переменам и богатству», — напомнила она.

По словам Сосы, принятие в ряды стран-партнеров БРИКС Кубы, «страны, которая действительно сопротивлялась империализму», демонстрирует наличие в БРИКС интеграционного многостороннего видения.

До этого Турции предложили стать государством-партнером БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее Белоруссия официально стала партнером БРИКС.