В МИД Колумбии заявили о желании присоединиться к БРИКС

Колумбия заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо газете «Известия».

«Колумбия с интересом на это смотрит», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Мурильо в Москве. Они обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что глава МИД Республики Колумбия пробудет в Москве до 15 ноября. По ее словам, стороны не только обсудят двустороннее сотрудничество, но и обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки.

Накануне глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер призвал Германию вступить в БРИКС.

Ранее в Колумбии был объявлен режим бедствия из-за наводнений.