Шольц месяц назад обсудил свой звонок Путину с лидерами Запада

Немецкий канцлер Олаф Шольц месяц назад обсудил свой звонок президенту России Владимиру Путину с западными лидерами, пишет Das Bild.

По данным таблоида, на встрече в Берлине 18 октября Шольц говорил об этом с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. Во время звонка канцлер намеревался выяснить, готов ли президент РФ к переговорам по Украине.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о контакте Путина с командой Трампа.