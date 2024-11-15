Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового плана является «очередной пустой трескотней». Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель.

Он также отметил, что планы Зеленского «из области воздушных замков». По словам Гемпеля, украинский лидер должен «спуститься на землю» и посмотреть на реальное положение своей страны.

14 ноября Зеленский анонсировал на следующей неделе представление нового «плана стойкости» для Украины — «того, что нужно, чтобы Украина выстояла». Данный план включает десять пунктов, охватывающих важнейшие сферы жизни Украины, такие как безопасность, энергетика, экономика и вооружения.

Позже глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что «план стойкости» — это попытка Киева остаться в информационной повестке СМИ.

Ранее Зеленский раскрыл «план Б» Украины.