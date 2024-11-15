Зеленский готовит для Украины «план стойкости». Что войдет в новый документ? Зеленский анонсировал внутренний «план стойкости» для народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый «план стойкости», который должен помочь стране выстоять в условиях продолжающегося конфликта с Россией. На следующей неделе он представит план, охватывающий ключевые сферы, включая безопасность, экономику, энергетику и вооружения. Одним из центральных элементов станет акцент на усиление «культурного суверенитета» Украины через создание и продвижение отечественного контента, который, по мнению Зеленского, поможет укрепить национальный дух и привлекать внимание к позиции страны.

Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе представление нового «плана стойкости» для Украины — «того, что нужно, чтобы Украина выстояла». «План стойкости» включает 10 пунктов, охватывающих важнейшие сферы жизни Украины, такие как безопасность, энергетика, экономика и вооружения. Выдержки из заявления президента опубликовал его офис в Telegram.

Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета», с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский подчеркнул, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Украины на международной арене.

«Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром.

Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает.

Культура в целом — это инструмент, работающий одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет», — заявил Зеленский.

Важное место в плане занимают вопросы безопасности и производственных мощностей для нужд армии. Украина должна сосредоточиться на создании собственных мощностей по производству вооружений, что снизит зависимость от иностранных поставок. Также план предусматривает активное сотрудничество с международными партнерами, что, по мнению Зеленского, поможет обеспечить дальнейшую поддержку со стороны западных союзников.

В ответ на сложную внешнеэкономическую ситуацию и возможные изменения в политике США Зеленский подчеркнул, что Киев уже подготовил «внутренний план усиления Украины», который касается как фронта, так и военно-промышленного комплекса. Документ должен стать планом того, как государство использует свои внутренние возможности «ради украинской победы», подчеркнул Зеленский. Этот план, по его словам, должен помочь Украине сохранить «устойчивость» в условиях длительного военного конфликта.

Третий план

После начала СВО украинские власти представили два ключевых документа: «формулу мира» и «план победы». Первая из этих инициатив, предложенная еще в 2022 году, предусматривает вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года. Эту концепцию отвергла Москва.

«План победы» Зеленский представил в середине октября этого года. Документ включает пункты о приглашении Украины в НАТО, усилении обороноспособности страны и размещении на ее территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Кремль категорически против вступления Украины в альянс.

12 ноября Financial Times сообщила, что еще летом Украина начала адаптировать свой «план победы» с учетом возможных изменений в американской администрации после выборов. Одним из обновленных условий стало предложение о частичной замене американского контингента в Европе и совместной разработке редких металлов на Украине в обмен на усиление давления на Россию. Эти пункты, по информации американских СМИ, заинтересовали избранного президента США Дональда Трампа.

В июне 2024 года Владимир Путин предложил свои условия для мирного урегулирования. В числе российских требований — передача под контроль России занятых ею территорий, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие международных санкций с России.