Зеленский раскрыл «план Б» Киева

«Планом Б» для Киева является надежда на изменения в политике Соединенных Штатов после выборов. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США остаются основным донором помощи Украине и если их политическая линия изменится в результате выборов, то эти изменения будут рассматриваться как альтернативный план. Зеленский добавил, что американская политика будет существенно воздействовать как на ход войны, так и на перспективы ее завершения.

При этом он не уточнил, каких именно изменений ожидает и какой исход событий считает предпочтительным.

18 октября Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка. В других двух вариантах, по его словам, дальнейшее развитие военных действий будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

Ранее в Госдуме объяснили, сможет ли Запад утвердить «план победы» Зеленского.