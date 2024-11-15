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Новый план Зеленского назвали попыткой остаться в повестке СМИ

Рогов: «план стойкости» Зеленского — это попытка остаться в повестке СМИ

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Leah Millis/Reuters

«План стойкости», который украинский президент Владимир Зеленский собирается представить на следующей неделе, — это попытка Киева остаться в информационной повестке СМИ, заявил в беседе с ТАСС глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Еще вчера Зеленский представлял «план победы», а теперь «план стойкости». Это не то чтобы декларация, а просто попытка присутствовать в информационном поле, повторить предыдущий медийный успех», — объяснил Рогов.

Он отметил, что в новом украинском плане акцент сделан на «культурном суверенитете», и выразил сомнение, что у Киева получится создать «украинский контент», который был бы интересен внешней аудитории, так как даже внутреннее его потребление, по мнению Рогова, сходит на нет.

«План стойкости» был анонсирован 14 ноября. Он включает в себя 10 пунктов, охватывающих важнейшие сферы жизни Украины, такие как безопасность, энергетика, экономика и вооружения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.

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