В Кремле рассказали, в чем заключается важность беседы Шольца и Путина

Важность телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем заключается в том, что он состоялся по инициативе немецких властей. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в его Telegram-канале, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Корреспондент поинтересовался у пресс-секретаря российского лидера, кто именно был инициатором беседы.

«Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность», — рассказал Песков.

Телефонная беседа между Путиным и Шольцем состоялась 15 ноября. Официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сообщил, что во время разговора канцлер Германии призвал президента РФ к началу переговоров и оповестил его о намерении продолжить поддерживать Украину.

В ответ российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров. Вместе с этим он обратил внимание на необходимость устранить первопричины конфликта, а также учесть национальные интересы РФ и новые территориальные реалии при достижении каких-либо договоренностей.

Ранее журналисты узнали, как Зеленский отреагировал на желание Шольца позвонить Путину.