Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей в Курской области, есть доказательства создания концлагерей. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Как отметил Алаудинов, имеются видеоотчеты и доказательства расстрелов и наличия концлагерей, которые у них есть.

20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть прямые данные о создании солдатами Вооруженных сил Украины концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Захарова напомнила, что подобных действий и тактики придерживались немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны.

Во вторник Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ массово покидают позиции в Курской области.

Ранее Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине.