Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов заявил о создании ВСУ концлагерей для жителей Курской области

Алаудинов сообщил о доказательствах создания ВС Украины концлагерей для курян

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей в Курской области, есть доказательства создания концлагерей. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Как отметил Алаудинов, имеются видеоотчеты и доказательства расстрелов и наличия концлагерей, которые у них есть.

20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть прямые данные о создании солдатами Вооруженных сил Украины концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Захарова напомнила, что подобных действий и тактики придерживались немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны.

Во вторник Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ массово покидают позиции в Курской области.

Ранее Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами