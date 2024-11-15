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В США заявили, что Украине пригрозили территориальными уступками

Politico: республиканцы грозят Украине территориальными уступками

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Shannon Stapleton/Reuters

В США предупреждают украинские власти, что Киеву придется пойти на серьезные территориальные уступки в случае урегулирования конфликта с Москвой. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Республиканской партии.

«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — говорится в материале.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

12 ноября военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США Марк Войджер заявил, что Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.

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