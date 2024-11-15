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В Кремле заявили о «скромной надежде» на возобновление диалога с США

Песков: есть скромная надежда на возобновление диалога с США после победы Трампа

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Maxim Shemetov/Reuters

На возобновление российско-американского диалога на невысоком уровне после победы Дональда Трампа на выборах президента США появилась «скромная надежда». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американской газете The New York Times, передает РИА Новости.

«Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — сказал он, отметив, что российская сторона не будет «надевать розовые очки».

Песков подчеркнул, что Кремль понимает разницу между заявлениями во время предвыборной кампании и действиями после избрания.

14 ноября бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп избегает демонизации президента РФ Владимира Путина, поскольку намерен заключить с ним сделку.

По его мнению, что положительные высказывания Трампа в адрес Путина связаны с прагматичной тактикой республиканца по ведению переговоров с мировыми лидерами.

Ранее дипломат заявил, что РФ открыта для переговоров по Украине, если их предложит Трамп.

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