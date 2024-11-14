Постпред России при ООН заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине

Россия готова рассмотреть любые предложения о мирных переговорах по Украине, если с ними выступит избранный президент США Дональд Трамп. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает Reuters.

Гатилов отметил, что Трамп ранее обещал разрешить украинский кризис за одну ночь.

«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, мы понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — добавил дипломат.

Трамп еще в прошлом году заявлял, что может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток.

При этом газета The Telegraph отметила, что Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории Украины.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».