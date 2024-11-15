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FT узнала, как Украина решила переубедить Трампа поддержать ВСУ

FT: ВСУ попытаются улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа поддержать Киев

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ближайшие месяцы до вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа станут критическим этапом в вооруженном конфликте между РФ и Украиной, так как украинские военнослужащие намерены стабилизировать линию фронта и улучшить свое положение в случае начала переговоров. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на комментарии официальных лиц, аналитиков и военных источников.

Отмечается, что Украина ожидает усиления наступления Вооруженных сил России. Украинские военнослужащие рассказали изданию, что ВСУ планируют направить больше медицинских специалистов на передовую в преддверии интенсивных боев, «особенно на юге и востоке» в ближайшие дни и недели.

По данным Financial Times, высокопоставленные украинские чиновники предполагают, что если они смогут сдержать наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления республиканца в должность, они смогут доказать, что они «победители», что поможет убедить Республиканскую партию поддержать их.

11 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее украинский пленный рассказал, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области.

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