На Западе сообщили, что военные ВСУ стали массово сдаваться в плен после победы Трампа

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, в период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества случаев сдачи в плен солдат ВСУ по сравнению с показателями до 5 ноября.

11 ноября пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он «посадит» РФ и Украину за стол переговоров в первый день после прихода в Белый дом. По словам Ливитт, после избрания Трамп сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной», что предполагает, что то он в первый день после прихода на пост президента «усадит Украину и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне».

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сказал, что Трампу нужно предпринять усилия для того, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Ранее украинский пленный рассказал, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области.