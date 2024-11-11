Украинский пленный рассказал, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Владимир Никольников рассказал, как он и другие бойцы не хотели воевать в Курской области, но командование заставило. Видео с допросом военного опубликовало Минобороны РФ.

Он вспоминает, как командиры пришли к нему и его сослуживцам и поставили перед фактом, что они «переезжают». Но куда конкретно, не сказали.

«Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. <...> Мы говорим, что мы воевать не будем, но командир говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — процитировал Никольников.

По его словам, ими командовал молодой лейтенант, которому на вид было 25 лет. В основном старшие по званию не общались с солдатами, а комбата лично Никольников даже не видел.

До этого Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что в течение недели до сдачи в плен он и его сослуживцы не получали от руководства Вооруженных сил Украины провиант.

8 ноября Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военных.

Ранее пленный рассказал о страхе сотрудников харьковских военкоматов.