Оппозиции в Абхазии не дали прорваться в здание парламента

Правоохранители у парламента Абхазии остановили прорыв протестующих на территорию государственного органа, к месту прорыва забора подогнали пожарную машину, чтобы остановить оппозиционеров. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

До этого у парламента Абхазии протестующие снесли забор около здания государственного органа, начались потасовки, митингующие прорвались на территорию парламента.

У парламента Абхазии начались столкновения протестующих с силовиками.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На это настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.