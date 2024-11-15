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На протесте в Сухуме прозвучали выстрелы

На протесте у парламента Абхазии в Сухуме прозвучали выстрелы

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РИА Новости

В ходе протеста против ратификации соглашения об инвестициях с Россией у здания парламента Абхазии в Сухуме прозвучали выстрелы. Об этом сообщает издание «Республика».

«Звучат выстрелы», — говорится в сообщении.

В центре столицы Абхазии — Сухуме — проходит акция оппозиции из-за ратификации «соглашения об инвестициях с РФ». Они утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. В акции участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.

Сообщалось, что правоохранители у парламента Абхазии остановили прорыв протестующих на территорию государственного органа, к месту прорыва забора подогнали пожарную машину, чтобы остановить оппозиционеров.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На это настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.

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