Политолог раскрыл причину, по которой Трамп хочет договориться с РФ

Политолог Леонид Крутаков в эфире Tsargrad.tv порассуждал о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным американским лидером Дональдом Трампом. По мнению эксперта, республиканцу необходимы нормальные отношения с Москвой для борьбы с Китаем.

«Если говорить о большой игре, в которой неизбежно участвует Пекин, то Китай без ресурсов России — не самодостаточная страна. Поэтому для США принципиально важно Москву вернуть в свою орбиту. И здесь будут делаться предложения самые разные. От личностных до системных больших», — сказал Крутаков.

Как сообщала газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Газета «Коммерсантъ» до этого писала, что Москва и Пекин договорились держать курс на сближение. Вместе с тем на фоне победы в США Трампа вновь разгорелась дискуссия о том, сможет ли Вашингтон укрепить дружеские связи с Москвой против Пекина.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о контакте Путина с командой Трампа.