Политолог: Запад готовит России предложение

Встреча президента России Владимира Путина с избранным американским лидером Дональдом Трампом необходима, и она рано или поздно состоится. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков. По его словам, Запад уже готовит Москве предложение.

«Настало время больших сделок. Одна из них, первичная, — это заморозка ситуации. В этом заинтересована вся американская элита: остановиться. Буквально на днях мониторил тенденции, звучит тема снятия санкций с банков России, которые осуществляют проводки по энергетическим поставкам за рубеж — нефти и газа», — отметил Крутаков.

Он добавил, что это очевидное доказательство того, что США не хотят выводить Россию с энергетического рынка.

Накануне экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп избегает демонизации Путина, поскольку намерен заключить с ним сделку.

Как пишет The Wall Street Journal, после победы на выборах президента США Трамп вернулся к позитивной публичной риторике, однако за дружелюбием скрывается глубокая напряженность. Так, российский и американский лидеры стремятся занять сильные переговорные позиции «перед непростым разговором по Украине», и успех будет зависеть от того, сможет ли президент США «превратить теплые слова в дипломатический прорыв», говорится в публикации.

Ранее японский профессор назвал возможные условия Зеленскому от Трампа.