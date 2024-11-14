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Японский профессор назвал возможные условия Зеленскому от Трампа

Профессор Котани: Трамп потребует от Зеленского отложить вступление в НАТО

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Shannon Stapleton/Reuters

Дональд Трамп во время своего президентского срока не прекратит военную поддержку Украины, но выдвинет несколько требований. Об этом заявил журналистам профессор японского Института международных отношений Тэцуо Котани, передает ТАСС.

В первую очередь Трамп потребует от президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения огня.

Второе — отложить вопрос вступления страны в НАТО, считает Котани.

В случае достижения договоренности о прекращении огня между сторонами конфликта США будут добиваться дальнейшего урегулирования путем дипломатических переговоров, отметил профессор.

Японский профессор также выразил мнение, что в ходе второго срока Трамп будет стремиться вывести США из всех конфликтов в мире.

Газета The Times писала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если президент США решит остановить поддержку страны.

Ранее сообщалось, как Зеленский хочет склонить Трампа на свою сторону.

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