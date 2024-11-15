Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскритиковали Байдена за слова об Украине

Репке: администрация Байдена решила помочь Украине, когда проиграла выборы

close
Leah Millis/Reuters

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан оказался некомпетентным чиновником на своей должности, поскольку США так и не смогли существенно повлиять на украинский конфликт. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Салливан — худший советник по национальной безопасности, которого только можно себе представить», — написал он, комментируя заявление американского чиновника о намерении администрации Байдена запросить у конгресса США дополнительные средства с целью помощи Украине.

Как отметил Репке, Вашингтон не сумел никак значительным образом повлиять на ход конфликта. Теперь Байден стремится противостоять по вопросу помощи Украине новому президенту США Дональду Трампу и республиканскому конгрессу, решив помочь Киеву.

До этого Салливан говорил, что Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации Трампа.

Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в Совфеде отреагировали на совместное фото Трампа и Байдена.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами