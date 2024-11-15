В Белом доме рассказали об усилиях Байдена по помощи Киеву перед инаугурацией Трампа

Действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действующий глава Белого дома обсудит с коллегами из ЕС изыскание вооружений, выделение ресурсов, предоставленных конгрессом, а также других возможностей для укрепления Украины, чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации президента США.

Салливан добавил, что в данной ситуации речь идет о том, чтобы европейские государства делали больше для Киева.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся $7,1 млрд до конца срока нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.