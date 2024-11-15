Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали об усилиях Байдена по помощи Киеву перед инаугурацией Трампа

Белый дом: Байден обсудит на саммите G20 помощь Киеву перед инаугурацией Трампа

close
Tom Brenner/Reuters

Действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действующий глава Белого дома обсудит с коллегами из ЕС изыскание вооружений, выделение ресурсов, предоставленных конгрессом, а также других возможностей для укрепления Украины, чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации президента США.

Салливан добавил, что в данной ситуации речь идет о том, чтобы европейские государства делали больше для Киева.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся $7,1 млрд до конца срока нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами