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В Совфеде отреагировали на совместное фото Трампа и Байдена

Сенатор Пушков: совместное фото Трампа и Байдена — пример лицемерия США

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что совместное фото действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена демонстрирует американское лицемерие. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа)», — написал сенатор.

13 ноября телеканал Fox News писал, что поведение Байдена на встрече с Трампом удивило американцев, вызвав предположение о том, что он был рад передать бразды правления страной республиканцу после того, как собственная партия заставила его отказаться от намерения баллотироваться на второй срок.

13 ноября сообщалось, что Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча длилась около двух часов. Они обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.

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