Выступление российского президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» вызвало различную реакцию в десятках зарубежных СМИ. Так, журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь лидера РФ бодрой и уверенной.

По словам журналиста, Путин «наслаждался моментом» и без запинки отвечал на вопросы аудитории.

Многие издания цитировали слова российского президента о недавнем переизбрании Дональда Трампа президентом США. Associated Press приводит слова Путина о том, что Трамп храбро повел себя после покушения, и что Россия готова вести со Штатами диалог по Украине, но ожидает «конкретных политических шагов».

Британская газета Daily Mail отмечает тезис Путина о наступлении «нового мирового порядка. По словам российского лидера, он формируется прямо на наших глазах.

Президент РФ 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». В своей речи он затронул различные темы, включая БРИКС, отношения с Китаем, украинский конфликт и переизбрание Трампа. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию выступления.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин забивает больше Роналду.