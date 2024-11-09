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В России назвали речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру

Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и Трампу

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Evan Vucci/AP

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал речь президента РФ Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» мощным обращением к миру и во многом персонально к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Слова журналиста приводит РИА Новости.

По мнению Киселева, Трамп, который неоднократно в ходе избирательной кампании произносил лозунг «Мир через силу», должен понять, что есть силы и посильнее Соединенных Штатов — сила объективных процессов.

Журналист отметил, что российский лидер подробно изложил это и подкрепил образом того, что даже самый подготовленный пловец не сможет преодолеть мощное течение, какими бы методами и даже допингом он ни воспользовался.

Российский лидер на этой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. После сделанных заявлений он отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление Путина на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут.

Киселев также рассказал, что во время выступления в клубе «Валдай» Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем. Китайский политолог спросил российского лидера, не откажется ли Россия сотрудничать с Китаем, если ее отношения с США наладятся. Путин заявил, что Пекин является союзником Москвы.

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» цитировали десятки зарубежных СМИ.

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