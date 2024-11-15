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Трамп назвал кандидата на пост министра здравоохранения США

Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Роберта Кеннеди — младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди — младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — отметил Трамп.

Кеннеди-младший намеревался участвовать в президентских выборах как независимый кандидат, но в итоге приостановил свою кампанию и поддержал Трампа.

12 ноября стало известно, что Трамп предложил республиканцу Майку Уолтцу, который является членом палаты представителей, занять пост советника по вопросам национальной безопасности в новой администрации, а сенатора Марко Рубио из Флориды политик хочет назначить на пост государственного секретаря.

1 ноября избранный президент США заявлял, что, если станет главой государства, он может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди — младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.

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