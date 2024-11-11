В Колумбии объявлен режим бедствия из-за наводнений

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране режим бедствия из-за наводнений. Об этом его администрация сообщила в социальной сети X.

Причиной наводнений стали сезонные проливные дожди, которые будут идти до конца декабря. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Боготе (столице Колумбиии), а также в департаментах Гуахира и Чоко.

По данным ТАСС, от разгула стихии уже пострадали свыше 46 тыс. семей.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее стала известна причина мощнейшего наводнения в Испании.