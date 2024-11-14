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Немецкий «канцлер в изгнании» призвал Германию вступить в БРИКС

Самоназванный канцлер ФРГ Нимайер призвал Германию поскорее вступить в БРИКС

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Markus Schreiber/AP

Германии стоит как можно скорее присоединиться к БРИКС, это отвечало бы экономическим интересам страны, заявил самоназванный канцлер ФРГ, глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Его слова приводит РИА Новости.

«По моему мнению, нам нужно вступить [в БРИКС] как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в США», — поделился своим мнением Нимайер.

По его словам, немецкий бизнес заинтересован в рынках Индии, Китая и России.

БРИКС представляет собой деловую структуру, а не военную, подчеркнул Нимайер. На каком-то этапе такова была идея Евросоюза, продолжил немецкий «канцлер в изгнании».

«Я вижу, что африканские страны очень сейчас в этом заинтересованы. Но у меня остается вопрос: почему бы нам, немцам, тоже не присоединиться?», — сказал политик.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Изначально в него входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года к картелю присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее Турции предложили стать государством-партнером БРИКС.

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