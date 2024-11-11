Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Армия
Размер текста
А
А
А

СМИ: для наступления в Курской области Россия собрала 50 000 солдат, в том числе из КНДР

NYT: Россия собрала 50 тыс. солдат для наступления в Курской области

close
Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ВС РФ собрали 50-тысячную группировку войск, в том числе около 10 тысяч северокорейских военных, готовясь к наступлению в Курской области. Представители Пентагона сообщили The New York Times, что подразделения из КНДР проходят обучение в российской армии и будут участвовать в атаках на позиции ВСУ в ближайшее время.

По словам официальных лиц США и Украины, ВС РФ собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области. Как сообщает The New York Times (NYT), в новой оценке США сделан вывод о том, что Россия сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило Москве оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Российские войска отвоевывают часть территории, которую Украина захватила в Курске в этом году. Они атаковали украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским огнем, но пока не начали там крупное наступление, сообщили представители США.

Украинские власти заявляют, что ожидают подобной атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Сейчас северокорейцы проводят совместные учения с российскими войсками в западной части Курской области, сообщает NYT.

Газета отмечает, что некоторые американские военные и разведчики «стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины».

Они признают, что Россия неуклонно набирает силу как в Курской области, так и на востоке Украины. Чиновники говорят, что неудачи ВСУ отчасти являются результатом неспособности Киева решить критический дефицит численности войск.

Западные и украинские официальные лица заявляют, что прибытие северокорейских войск означает серьезную эскалацию. По словам американских чиновников, Северная Корея отправила на помощь России более 10 тыс. солдат. Они одеты в российскую форму и экипированы Минобороны РФ, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, считают в Пентагоне.

В российской армии северокорейцев обучают артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и зачистке траншей, сообщили американские источники.

Эта подготовка означает, что по крайней мере часть северокорейских сил будет участвовать в атаках на позиции Украины, предполагает NYT.

«Мы ожидаем, что солдаты КНДР могут быть вовлечены в боевые действия», — заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Сплоченность и дисциплина»

Американские официальные лица не знают, насколько эффективными окажутся северокорейские войска, учитывая отсутствие у них опыта наземных боевых действий.

Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны, сказал, что, несмотря на эту неопытность, северокорейские силы хорошо организованы:

«Единственное, в чем они действительно могут быть лучше русских, — это сплоченность и дисциплина».

Роб Ли, российский военный специалист из Института исследований внешней политики в Филадельфии, недавно вернувшийся из поездки на Украину, добавил: «Тысячи дополнительных пехотинцев могут сыграть решающую роль в Курске. Эти солдаты моложе и находятся в лучшей физической форме, чем многие российские контрактники».

Источники в Пентагоне сказали, что не знают, отправит ли Северная Корея дополнительные подкрепления. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что украинская разведка прогнозировала, что КНДР может отправить до 100 тыс. солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами