Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что санкции стран Запада бесполезны и коллапса России не будет даже через 10 лет. Своим мнением он поделился на канале в YouTube.

Он напомнил, что на Западе с 2014 года заявляют, что санкции вот-вот сработают и Россия развалится, как карточный домик.

«Разумеется, это не так. <...> Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает», — сказал Меркурис.

Накануне научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что планы Европейского союза по новым санкциям против России исключают нормализацию отношений между Москвой и Западом с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

До этого портал EUobserver писал, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России, согласование которого планируется завершить к 19 ноября. По данным портала, 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.