Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что ему все равно, кто выиграл выборы в США

Лукашенко о выборах в США: все равно, кто там победил, важна выбранная политика

close
Maxim Guchek/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему неважно, кто победил на президентских выборах в США, но важно направление американской политики. Его слова передает БелТА.

«Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но не все равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика — главное», — сказал Лукашенко во время общения с журналистами при посещении чемпионата по колке дров среди СМИ, где также проходит пикет по сбору подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.

По его мнению, если бы Дональд Трамп и Камала Харис участвовали в белорусских выборах, «при такой очумелой политике, как они проводят в США», то они не набрали бы голосов.

Это «американский вариант», их дело, заключил президент республики.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Для победы необходимо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко призвал Камалу Харрис не плакать.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами