Лукашенко заявил, что ему все равно, кто выиграл выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему неважно, кто победил на президентских выборах в США, но важно направление американской политики. Его слова передает БелТА.

«Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но не все равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика — главное», — сказал Лукашенко во время общения с журналистами при посещении чемпионата по колке дров среди СМИ, где также проходит пикет по сбору подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.

По его мнению, если бы Дональд Трамп и Камала Харис участвовали в белорусских выборах, «при такой очумелой политике, как они проводят в США», то они не набрали бы голосов.

Это «американский вариант», их дело, заключил президент республики.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Для победы необходимо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко призвал Камалу Харрис не плакать.