Лукашенко заявил, что Демократическая партия подставила Харрис

Демократическая партия подставила Камалу Харрис, выдвинув ее кандидатуру в президенты США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

«Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала — вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию», — сказал он.

Лукашенко считает, что Харрис проиграла выборы в большей степени из-за решений Демпартии и президента США Джо Байдена.

По словам белорусского лидера, демократы могли выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как демократы США отреагировали на поражение Харрис.