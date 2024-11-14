Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Демократическая партия подставила Харрис

Лукашенко: демократы подставили Камалу Харрис, выдвинув ее на выборы

close
Jacquelyn Martin/AP

Демократическая партия подставила Камалу Харрис, выдвинув ее кандидатуру в президенты США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

«Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала — вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию», — сказал он.

Лукашенко считает, что Харрис проиграла выборы в большей степени из-за решений Демпартии и президента США Джо Байдена.

По словам белорусского лидера, демократы могли выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как демократы США отреагировали на поражение Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами