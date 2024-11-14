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Стало известно, как Зеленский использует США в своих интересах

TAC: Зеленский использует США в собственных интересах

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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский использует США в своих интересах, пытаясь втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, Соединенным Штатам нужно обратить внимание на свои собственные интересы. Об этом сообщает американское издание The American Conservative.

«Зеленский отчаянно пытается втянуть Америку в войну Украины с Россией. Всего через несколько месяцев после начала конфликта он ложно обвинил Москву в ошибочном ракетном ударе своей страны по Польше, требуя, чтобы НАТО вступило в войну», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский думает не о Соединенных Штатах, а о себе. США в этой связи нужно отстаивать свои интересы и прекратить «глупые» конфликты за рубежом.

До этого советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что глава государства выступает против продолжения конфликта и намерен привести Россию и Украину к столу переговоров.

Ранее в Госдуме заявили о «набате» для Зеленского из-за позиции Стефаник по Украине.

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