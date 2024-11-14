В Госдуме заявили о «набате» для Зеленского из-за позиции Стефаник по Украине

Изменение позиции члена палаты представителей США Элис Стефаник по Украине, которую избранный президент Дональд Трамп хочет назначить постпредом Штатов в ООН, — это уже «настоящий набат», а не просто тревожный звонок для украинского лидера Владимира Зеленского, Об этом Life заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий объяснил, что ситуация со Стефаник говорит о несамостоятельности западных политиков, которые меняют мнение в зависимости от настроений руководства. Хамитов полагает, что новая позиция будущего постпреда США в ООН говорит о том, что «ветер переменился» и Зеленскому пора задуматься.

«Но, видимо, ощущение власти не хуже ощущений от других наркотиков — и обезумевший клоун будет до конца цепляться за трон, наплевав и на законность, и на здравый смысл», — подытожил депутат.

О том, что Стефаник решила отказаться от своей решительной проукраинской позиции, сообщал телеканал CNN. Пресс-секретарь политика заявила журналистам, что Стефаник «полностью поддерживает политику президента Трампа по установлению «мира через силу» и будет следовать его примеру как главнокомандующего в вопросах передового опыта по прекращению войны на Украине».

Ранее в Госдуме предрекли, что взгляды западных политиков по Украине будут меняться.