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Советник Трампа по нацбезопасности раскрыл его планы по России и Украине

Советник Уолтц: Трамп против конфликта и хочет добиться переговоров РФ и Украины

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Alex Brandon/AP

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что глава государства выступает против продолжения конфликта и намерен привести Россию и Украину к столу переговоров. Его слова приводит «Европейская правда».

«Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении», — подчеркнул Уолтц.

Он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в области безопасности относительно Украины будет зависеть от конкретных решений Дональда Трампа.

До этого экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп избегает демонизации Владимира Путина, поскольку намерен заключить с ним сделку. Волкер полагает, что комплиментарные высказывания Трампа в адрес Путина связаны с прагматичной тактикой республиканца по ведению переговоров с мировыми лидерами.

Ранее глава МИД Украины рассказал об оптимизме по ударам вглубь РФ после встречи с Блинкеном.

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