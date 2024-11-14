Слуцкий сообщил, что ГД поддержала проект о запрете мигрантам привозить семьи в РФ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил президенту России Владимиру Путину, что инициатива партии о запрете неквалифицированным мигрантам привозить семьи в Россию была поддержана в Государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, «Единой Россией», и другими коллегами: запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи», — заявил он.

По словам Слуцкого, проект позволит устранить источник социальной напряженности, очередей в больницах и сложного поведения детей мигрантов в учебных заведениях. Политик добавил, что на данный момент нужно внедрять наукоемкие и роботизированные технологии в производство страны, чтобы не было потребности в неквалифицированных трудовых мигрантах.

Слуцкий отметил, что тем, кто уже находится на территории РФ важно уважать традиции страны и правила. При этом они могут после окончания работ вернуться в родные края и не перевозить семьи в Россию.

В октябре Совет Федерации РФ одобрил закон, который закрывает возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.